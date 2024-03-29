محمد إسماعيل يكشف الانطباعات الأولى لدى الآباء عند رؤيتهم مسلسل بابا جه

قال المؤلف محمد إسماعيل، إن أصدقاءه عندما شاهدوا الأغنية تخيلوا أن هذا العمل منصف للرجل ولكن عندما شاهدوا المسلسل ومثال هشام قالوا "أنت هتشتغلنا ولا إيه".







وأضاف «إسماعيل» خلال لقائه في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن الأبوة شئ مكتسب ولكن الأمومة غريزة لإن الطفل نابع منها ومتكون من أحشائها، موضحاً :"الأب بيكتشف أن في طفل معاه في البيت إللي هو مين ده إيه العلاقة إللي بيني وبينه".





وأشار المؤلف محمد إسماعيل، إلى: "في أي أسرة لو الأم زعقت الأطفال ميزعلوش أوي إنما لو الأب زعق الأطفال يزعلوا أوي ويقولوا بابا بيزعقلنا ليه احنا مش بنحب بابا".







