عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد إسماعيل يكشف الانطباعات الأولى لدى الآباء عند رؤيتهم مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

قال المؤلف محمد إسماعيل، إن أصدقاءه عندما شاهدوا الأغنية تخيلوا أن هذا العمل منصف للرجل ولكن عندما شاهدوا المسلسل ومثال هشام قالوا "أنت هتشتغلنا ولا إيه".



وأضاف «إسماعيل» خلال لقائه في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن الأبوة شئ مكتسب ولكن الأمومة غريزة لإن الطفل نابع منها ومتكون من أحشائها، موضحاً :"الأب بيكتشف أن في طفل معاه في البيت إللي هو مين ده إيه العلاقة إللي بيني وبينه".


وأشار المؤلف محمد إسماعيل، إلى: "في أي أسرة لو الأم زعقت الأطفال ميزعلوش أوي إنما لو الأب زعق الأطفال يزعلوا أوي ويقولوا بابا بيزعقلنا ليه احنا مش بنحب بابا".

 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بدون أوفر برايس .. شعبة السيارات تكشف عن الأسعار الجديدة| فيديو

سقوط عدد من العسكريين والمدنيين بغارة إسرائيلية على حلب السورية

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ