صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، بإطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها شمال إسرائيل؛ بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم سماع صفارات الإنذار في عدة مواقع بما في ذلك كريات شمونا وتل هاي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "تم اعتراض جسم مشبوه فوق كريات شمونة شمالي البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن العدو الإسرائيلي شن غارة بطائرة بدون طيار على سيارة في بلدة البازورية، بالقرب من مدينة صور الساحلية؛ جنوبي لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى سقوط قتيل من حزب الله جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في البازورية جنوبي البلاد.