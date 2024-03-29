باحث: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة يفتقد الأدوات التنفيذية

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات إنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولى والذي لا يحمل صفة الزامية بالنسبة لإسرائيل، فقد جاء القرار الأخير بشأن غزة مفتقدا لأي أدوات تنفيذية على الأرض.

وأوضح فوزي أنه وإلى جانب قرار مجلس الأمن فقد جاء تقرير مهم للمبعوثة الأممية للأراضي الفلسطينية فقد اتهمت إسرائيل فيه بشكل واضح في مرافعتها أمام مجلس حقوق الإنسان لجينيف اول أمس والذي يمثل الخط العنصري تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسس الإبادة الجماعية وهو من واحد من اهم التقارير الدولية التي صدرت ضد إسرائيل خلال الأيام الماضية.

إسرائيل أصبحت في عزلة دولية وتواجه اتهامات عدة

وأكد فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن زيارة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة لمصر وتأكيده بشكل قاطع على تحمل إسرائيل لمسئولية الأزمة الإنسانية التاريخية تحت قطاع غزة كانت مهمة وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل لم تعطي كل هذه الضغوط الدولية اهتماما وبدأت في مضاعفة عملياتها الجوية سواء في قطاع غزة في الأيام والساعات الماضية.