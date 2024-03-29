عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة يفتقد الأدوات التنفيذية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات إنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولى والذي لا يحمل صفة الزامية بالنسبة لإسرائيل، فقد جاء القرار الأخير بشأن غزة مفتقدا لأي أدوات تنفيذية على الأرض.

وأوضح فوزي أنه وإلى جانب قرار مجلس الأمن فقد جاء تقرير مهم للمبعوثة الأممية للأراضي الفلسطينية فقد اتهمت إسرائيل فيه بشكل واضح في مرافعتها أمام مجلس حقوق الإنسان لجينيف اول أمس والذي يمثل الخط العنصري تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسس الإبادة الجماعية وهو من واحد من اهم التقارير الدولية التي صدرت ضد إسرائيل خلال الأيام الماضية.

 

 إسرائيل أصبحت في عزلة دولية وتواجه اتهامات عدة

وأكد فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن زيارة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة لمصر وتأكيده بشكل قاطع على تحمل إسرائيل لمسئولية الأزمة الإنسانية التاريخية تحت قطاع غزة كانت مهمة وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل لم تعطي كل هذه الضغوط الدولية اهتماما وبدأت في مضاعفة عملياتها الجوية سواء في قطاع غزة في الأيام والساعات الماضية.

قرار مجلس الأمن الدولي غزة الضغوط الأمريكية دولة الاحتلال مجلس حقوق الانسان جينيف انطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

ترشيحاتنا

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان

الخال الذئب.. اغتـ. صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه عرفيا بعد حملها بالطالبية

حكم الدعاء للميت عند القبر.. دار الإفتاء تجيب

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي فى كفر الشيخ والقليوبية والدقهلية

نجاح مشهود على مدار 10 سنوات| وأمر ساهم في صعود أسهم السياسة الخارجية المصريةً


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ