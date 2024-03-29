هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤالا للفنان محمد سلام بعد أن حاول كتم البكاء قائلا "ربنا معاك.. ولو سأله وهقوله ازاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا".

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وقال بيومي فؤاد خلال برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أنا صدقتك جدا في الفيديو وأنت قلت في الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء، وانا قلت وجهة نظري العبيطة علشان أنا راجل طيب مكنتش هتخسر حاجة لو طلعت تقول أنا مقدرش أروح ومش معنى أن محمد أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة خصوصا أنك طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلعت شائعة أنه مشاك من المسلسل بتاعه".

وأكمل بيومي فؤاد: "طلعت دافعت عن أحمد الجنايني ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني وانا كنت كل يوم بسأل قبل وبعد الفيديو وده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله والعمر واحد والرب واحد، لكل اللي شتموا وكل اللي فهمني غلط انا غلط بس رجال واطلع في كل برنامج اقول كده".

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه فنان مصري يشارك بأعمال في السعودية من أجل الحصول على مقابل مادي، قائلا: "إحنا بنروح السعودية عشان نشتغل وناخد فلوس واعتذر عن مقولة إننا مش بتوع فلوس وهي مضيقاهم قوي وإحنا بتوع فلوس اشتغل وباخد فلوس".

وأوضح بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الكوميديان يعاني من توتر وقلق وهذا يحتاج إلى مقابل ولا يعمل أحد بدون مقابل، مضيفا: "الفنان المصري محبوب ودي نعمة من ربنا عشان كده بيشيلوا أول جملة ليا في الفيديو وأنا فنان مصري وليا الشرف ويسيبوا اللي يهين".

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى جمهوره: "كل اللي حبوا بيومي وقدروا فني وموهبتي أنتم فوق دماغي ومن بعد الحلقة زعلانين مني اجيلكم لبيوتكم والفنان من غير جمهور ولا حاجة مع احترامي للنقاد وهو اللي بيطلع سابع سماء وينزل سابع ارض".

وتحدث بيومي فؤاد عن أزمته مع محمد سلام، ودفاعه عن محمد أنور الذي جاء بديلًا لـ "سلام"، وكشف عن العديد من التفاصيل لأول مرة في الخلافات بينهما، وموقف أحمد مكي من هذه الخلافات.

كشف بيومي فؤاد عن تفاصيل آخر حوار جمعه مع محمد سلام، بعد نشر الأخير فيديو اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض.