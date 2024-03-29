سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مارس 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي) نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك كريدي اجريكول نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( المصرف العربي الدولي، الشركة المصرفية، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، مصر، العربي الإفريقي، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، قطر الوطني QNB، قناة السويس، العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، إتش أس بي سي HSBC،الأهلي المتحد) نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.33 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي) نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو 47.5 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك ميد بنك نحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 47.45 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.