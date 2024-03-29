خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان

ضبط رجال الأمن صاحب محل جزارة بالقاهرة لتعديه على احد العمال بسلاح أبيض مما أودي بحياته .



تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمحل جزارة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل جزارة مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة" و عامل بمحل جزارة مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته" وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات ووفاة أحدهما .

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.