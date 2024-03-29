المركزي يلزم البنوك بإعداد تقرير التقيم الداخلي لكفاية رأس المال

اصدر البنك المركزي المصري تعمليمات البنوك بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك".

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمرسلة لرؤساء البنوك بضرورة الالتزام بتلك التعليمات لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي .

كما تضمنت التعليمات بموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها ٩٠ يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية، بدءاً من نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٤.

أسباب اتخاذ القرار

أرجع قرار محافظ البنك المركزي لاصداره ذلك التقرير في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة