هنية : عملية السابع من أكتوبر ساهمت في إيصال صوت الفلسطينيين للعالم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن عملية السابع من أكتوبر، ساهمت بفضل الله في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى أسماع العالم.

جاء ذلك لقاء هنية برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.



وأضاف: "إن الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة والشعب الايرانيين للقضية الفلسطينية يمنح معنويات كبيرة لمجاهدينا في إنجاح أهداف عملية طوفان الأقصى".

ونوّه هنية بدور الشهيد الفريق قاسم سليماني، معتبرًا أن جهوده في إيصال صوت مظلومي العالم، ومواجهة قمع القوى الجائرة، لا تمحى من الذاكرة أبدًا.