مصرع شخص فى حادث تصادم لحظة عبوره الطريق الدائري بالقليوبية

لقي شخص مصرعه فى حادث تصادم خلال عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري وجرى نقل الجثة الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.