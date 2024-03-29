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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 862 ريال.. أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس في العيد

حفل ماجد المهندس
حفل ماجد المهندس

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 11 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور. 

وتوافرت تذاكر حفل ماجد المهندس، بداية من 862 ريال سعودي للتذكرة، لتكون جاهزة للحجز الإلكتروني للجمهور. 

ويستعد ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 11 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

حفل ماجد المهندس 

ماجد المهندس - جننت قلبي 

يشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية “جننت قلبي”، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023. 

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

 

ألبوم ماجد المهندس “بديت أطيب” 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية “بديت أطيب” (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند “يوتيوب” بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية “ودنا بالطيب”. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: “بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”. 

 

ألبوم “بديت أطيب” لـ ماجد المهندس 

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم صاحب "حصة الأسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عادة" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت أطيب" التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الألبوم، فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما "قوس الربابة" و"الشتا يسأل"، والأغنية الأخيرة "البارحة عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الألبوم موسيقيا: سيروس، وبشار سلطان، ومدحت خميس، وخالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس 

حصد ماجد المهندس، مليونا و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “عود البخور”، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في منتصف شهر أكتوبر الماضي. 

أغنية “عود البخور” للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار.

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