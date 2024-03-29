إفطار «بدون طعام»| مجلس القبائل والعائلات ينظم أطول مائدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، اليوم الجمعة، «بدون طعام»، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

المائدة تأتي كرسالة معبرة عن التضامن الأسري والحدودي مع الشعب الفلسطيني، وستشتمل على إفطار بالتمر والماء واللبن بدون طعام تضامنا مع أهالي غزة.

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العريش في تنظيم الإفطار، بجانب النقابات المهنية والنوادي ومراكز الشباب والرياضة، كما تجهيز 100 ألف وجبة «إفطار وسحور» وتم إرسالهم إلى أهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم.

يحرص مجلس القبائل والعائلات المصرية على تنظيم المائدة كل عام خلال شهر رمضان لكن هذا العام اختلفت لأنها بدون طعام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورسالة معربة عن التضامن.

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.12 PM

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (2)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (1)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (6)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (5)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (4)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (3)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (2)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (1)

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.09 PM (1)