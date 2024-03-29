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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 19.. مربوحة تعترف للكبير بعدم حملها

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوي 8، الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعت فروحة وجوني.

وبدأت الحلقة بعزومة جوني لفروحة على الغداء؛ بعدما أنقذته من أزمته مع الكبير. 

وشهدت الحلقة أيضا اعتراف مربوحة للكبير بعدم حملها، واعترفت له أيضا أنها كذبت عليه؛ بسبب فروحة، بعد إيهامها لها بأن الكبير على علاقة بفتاة أخرى.

واختتمت الحلقة باعطاء الكبير درسا لكل من مربوحة وجوني والعترة؛ بسبب كذبهم عليهـ وحرص أحمد مكي خلال الحلقة أن يكشف أضرار الكذب على الأسرة المصرية.

أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي جونى احمد مكي دنيا سامي

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