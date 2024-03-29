محمد حماقي ضيف برنامج big time podcast مع عمرو أديب

يحل النجم محمد حماقي، ضيف برنامج big time podcast، اليوم الجمعة، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي".

وروَّج حماقي للحلقة، من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس، حيث نشر مقطع فيديو من الحلقة وكتب: "استنوني النهاردة في حلقة ‎#BigTime Podcast الساعة 12 بتوقيت القاهرة على MBC1 وشاهد".

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هو حفلي نيويورك وواشنطن، وقد شارك جمهوره خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" وقلبي احبك جدا جدا" بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها

وقد تصدر حماقي تريند محركات البحث؛ بعد أن رفع علم فلسطين خلال الحفل، وتفاعل الجمهور مع الأمر وظلوا يرددون شعارات داعمة لفلسطين.