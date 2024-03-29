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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«ميكيسوني» على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على ملعب الملعب الوطني مكابا في دار السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي:

- حارس المرمى: أيوب لكرد.

- خط الدفاع: اينونجا باكا، شوماري كابومبي، محمد حسين، تشي مالون جونيور.

- خط الوسط: وساديو كانوتيه، سعيدي نتيبازونكيزا، فابريس نجوما، دينيس كيبو، باباكار.

- خط الهجوم: كلاتوس شاما.

ويجلس على مقاعد البدلاء المهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني، الذي عاد لصفوف سيمبا التنزاني هذا الموسم بعد تجربة سابقة مع الأهلي.

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