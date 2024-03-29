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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تنفق 2.75 مليار دولار على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

أمازون تنفق 2.75
أمازون تنفق 2.75 مليار دولار على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

قالت شركة أمازون إنها ستنفق 2.75 مليار دولار أخرى لدعم شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنافسها في سباق التسلح التكنولوجي الجديد. 

 

وبحسب شبكة CNBC، فإن هذه الخطوة تعد الأحدث في حملة الإنفاق التي تقوم بها  أمازون في مجال الخدمات السحابية للبقاء في المقدمة، إضافة إلى دفعة سابقة بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك فيما يُنظر إليه على أنه ثورة تكنولوجية جديدة أحدثها الذكاء الاصطناعي. 

 

وتقوم أمازون بأكبر استثمار خارجي لها في تاريخها الممتد لثلاثة عقود، حيث تتطلع إلى اكتساب ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي.

 

وأعلنت أمازون وشركة Anthropic الناشئة عن استثمار أولي بقيمة 1.25 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وقالت في ذلك الوقت إن أمازون ستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار. 

 

وتعد شركة Anthropic، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويتنافس نموذجها الأساسي وروبوت الدردشة Claude مع OpenAI وChatGPT. 

أمازون Anthropic الذكاء الاصطناعي مجال الخدمات السحابية ثورة تكنولوجية جديدة

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