إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

أعلنت شركة هواوي الصينية عن أرباح صافية بلغت حوالي 13.9 مليار يوان أي حوالي 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام المنصرم 2023، حيث جاءت الإيرادات أعلى بنسبة 65% من الرقم المعلن عنه في العام السابق.

بحسب بلومبرج فإن شركة هواوي حافظت على تحقيق نمو قوي في أرباحها الفصلية، مستفيدة من انتعاش أعمالها الاستهلاكية في مواجهة هواتف آيفون من شركة أبل وصعود قسمها السحابي في مواجهة شركة علي بابا القابضة.

وتسلط النتائج الضوء على مدى تقدم شركة هواوي، التي كانت هدفا للعقوبات الأمريكية وضوابط التصدير لسنوات، في التغلب على التحديات.

وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة عن تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة Mate 60 المزودة بمعالج 7 نانومتر مصمم ومُنتج محليًا، مما أدى إلى إطلاق موجة من الشعبية القومية في الداخل.

وارتفع قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة بنسبة 17.3% في عام 2023، ليحقق مبيعات بقيمة 251.5 مليار يوان.

أصبحت هواوي، التي كادت أن تحرم من صناعة الهواتف الذكية والرقائق بعد أن قطعتها الولايات المتحدة عن الموردين الخارجيين في عام 2019، رمزا لتصميم الصين على إحباط القيود التي تفرضها واشنطن.

وتقوم الشركة الآن ببناء شبكة من مصانع صناعة الرقائق لدعم طموحاتها طويلة المدى في مجالات مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

وتتزامن عودة هواوي إلى الظهور مع الضغوط المتزايدة على شركة أبل من جانب الحكومة الصينية، التي تفرض بشكل متزايد أو تشجع استخدام الأجهزة والتكنولوجيا المحلية عبر مختلف الصناعات والقطاعات - بما في ذلك الشركات الحكومية.

وانخفضت شحنات آيفون في الصين بنحو 33% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواقها الخارجية.