عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

إيرادات هواوي تتفوق
إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

أعلنت شركة هواوي الصينية عن أرباح صافية بلغت حوالي 13.9 مليار يوان أي حوالي 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام المنصرم 2023، حيث جاءت الإيرادات أعلى بنسبة 65% من الرقم المعلن عنه في العام السابق. 

بحسب بلومبرج فإن شركة هواوي حافظت على تحقيق نمو قوي في أرباحها الفصلية، مستفيدة من انتعاش أعمالها الاستهلاكية في مواجهة هواتف آيفون من شركة أبل وصعود قسمها السحابي في مواجهة شركة علي بابا القابضة. 

وتسلط النتائج الضوء على مدى تقدم شركة هواوي، التي كانت هدفا للعقوبات الأمريكية وضوابط التصدير لسنوات، في التغلب على التحديات. 

وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة عن تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة Mate 60 المزودة بمعالج 7 نانومتر مصمم ومُنتج محليًا، مما أدى إلى إطلاق موجة من الشعبية القومية في الداخل. 

وارتفع قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة بنسبة 17.3% في عام 2023، ليحقق مبيعات بقيمة 251.5 مليار يوان.

أصبحت هواوي، التي كادت أن تحرم من صناعة الهواتف الذكية والرقائق بعد أن قطعتها الولايات المتحدة عن الموردين الخارجيين في عام 2019، رمزا لتصميم الصين على إحباط القيود التي تفرضها واشنطن. 

وتقوم الشركة الآن ببناء شبكة من مصانع صناعة الرقائق لدعم طموحاتها طويلة المدى في مجالات مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. 

وتتزامن عودة هواوي إلى الظهور مع الضغوط المتزايدة على شركة أبل من جانب الحكومة الصينية، التي تفرض بشكل متزايد أو تشجع استخدام الأجهزة والتكنولوجيا المحلية عبر مختلف الصناعات والقطاعات - بما في ذلك الشركات الحكومية.

وانخفضت شحنات آيفون في الصين بنحو 33% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواقها الخارجية.

هواوي شركة هواوي هواتف آيفون شركة ابل علي بابا ايرادات هواوي الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

القناة 12 الإسرائيلية: الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدأت

أشوفك على خير.. مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين

إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

استطلاع رأي: 61% من الإسرائيليين متشائمون من استطاعة حكومتهم «القضاء على حماس»

رويترز: مقاطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يلعبون بـ«الملابس الداخلية النسائية» في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

فيديو

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ