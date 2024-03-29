عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاني هلال يشارك في عزاء نائب وزير التعليم.. صور

عزاء نائب وزير التربية
عزاء نائب وزير التربية والتعليم

وصل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، عضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، والدكتور على شمس الدين مستشار رئيس الجامعة الفرنسية لمقر عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء .

وحضر العزاء عدد من رجال التعليم في مصر، على رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ، وعمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

 

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

وتوفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة .

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال زير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.
 

عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم
عزاء نائب وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

أسوشيتد برس: الاتحاد الأوروبي يخطط لتسريع تقديم بعض المساعدات المالية لمصر

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

الجامع الأزهر: ليلة القدر هدية من الله تعالى لأمة محمد.. صور

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

القناة 12 الإسرائيلية: الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدأت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

فيديو

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ