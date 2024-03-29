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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تتكبد خسائر بالغة في الربع الأول بسبب مبيعات آيفون

أبل تتكبد خسائر بالغة
أبل تتكبد خسائر بالغة في الربع الأول بسبب مبيعات آيفون

تراجعت شركة "Apple" تراجعًا كبيرًا في الربع الأول بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على آيفون في عدد من الأسواق وعلى رأسها السوق الصينية.  

وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 11٪ في الربع الأول، مما دفع تقييمها إلى أقل بكثير من متوسطات الخمس سنوات. 

أثبت تباطؤ مبيعات هواتف آيفون، خاصة في الصين، وجود أرض خصبة لهبوط الأسهم وزاد من المخاوف بشأن نضوج أعمال أبل. 

خضعت ممارسات متجر تطبيقات أبل للتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث أعطى قانون الأسواق الرقمية، للمشرعين نفوذًا إضافيًا لملاحقة التكنولوجيا الكبيرة وإجبارهم على فتح منصاتهم للسماح للمستخدمين بمزيد من الخيارات.

كانت شحنات آيفون في الصين قد انخفضت بنحو 33% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواقها الخارجية.

في وقت سابق، كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها شركة أبل مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين، وستستخدم أبل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها خارج الصين، حيث أن أبل ستقوم بتثبيت Baidu AI على هواتف آيفون iPhone 16 ومنتجات أخرى.

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