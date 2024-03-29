مران الزمالك.. رفع الحمل البدني للاعبين وتعليمات خاصة لنجم الفريق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بالفقرات البدنية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل جوميز خوض تدريبات بدنية مختلفة خلال مران اليوم، وتدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، من أجل الحفاظ على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.