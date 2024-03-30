إيلون ماسك يطرح روبوت الدردشة Grok لمشتركي منصة X

أتاح الملياردير إيلون ماسك، روبوت الدردشة الآلي Grok الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لعدد أكبر من الأشخاص الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا لمنصة X المملوكة له.

وفي بيان نُشر على منصة X، المعروفة سابقًا باسم “ تويتر” ، قال ماسك إنه يعتزم إتاحة Grok لجميع المشتركين المميزين في موقع التواصل الاجتماعي الذين يدفعون 8 دولارات شهريًا.

وفي السابق، كان الوصول إلى Grok مقصورًا على المشتركين الذين يدفعون 16 دولارًا شهريًا مقابل اشتراك X Premium Plus، والذي يزيل الإعلانات بشكل كبير من المنصة ، مع عدد من المزايا الأخرى.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث طريقة لإيلون ماسك من أجل المنافسة ضد شركات الذكاء الاصطناعي، وخاصة OpenAI، والتي قام ماسك مؤخرًا برفع دعوى قضائية ضدها وضد رئيسها التنفيذي.

وادعى إيلون ماسك، في الدعوى القضائية ضد شركة OpenAI المالكة لـChatGPT أنها قد انحرفت عن مهمتها الأصلية، وأصبحت مصادرها مغلقة المصدر وحوّلت التركيز إلى تعظيم أرباح مايكروسوفت.

وفي العام الماضي، أطلقت شركة xAI روبوت الدردشة Grok ، وزودته بميزات تشمل الوصول إلى المعلومات والآراء "في الوقت الفعلي" دون أن تردعها معايير “الصوابية السياسية”.