أهلي جدة يفلت من أنياب الاتفاق بالتعادل 2-2 في دوري روشن

أفلت الأهلي من أنياب مضيفه الاتفاق بالتعادل معه بنتيجة 2-2، مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل فراس البريكان التقدم للراقي في الدقيقة 8، وتعادل سيكو فوفانا لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+3.

وأحرز البريكان التقدم للاتفاق بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49، وخطف عبدالله العمار التعادل القاتل بالدقيقة 88.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وأعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني "الراقي" من عدة غيابات مؤثرة، يأتي في مقدمتها حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإسباني جابري فيجا.. بالإضافة ومحمد المجحد.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

الدفاع: علي مجرشي - عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - سعد بالعبيد.

الوسط: علي الأسمري - زياد الجهني - الآن ماكسيمان.

الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - روبرتو فيرمينو.

فيما جاء تشكيل الاتفاق وفق اختيارات ستيفن جيرارد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: راضي العتيبي - جاك هيندري - عبدالله مادو - حمدان الشمراني.

الوسط: فينالدوم - سيكو فوفانا - ألفارو ميدران.

الهجوم: توكو إيكامبي - موسى ديمبلي - عبدالرحمن العبود.