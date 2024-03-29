النائب مجاهد نصار يكرم الأمهات المثاليات في الاحتفال السنوي لمركز شباب الشرقاوية والفرنواني

كرم النائب مجاهد نصار ، الأربعاء ، عدداً من الأمهات المثاليات بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني بغرب شبرا الخيمة في احتفالية كبرى - ينظمها مجلس إدارة المركز سنوياً - برئاسة يحيى عبد الحميد سيف ، رئيس مجلس الإدارة ، لتكريم الأمهات المثاليات احتفالاً بعيد المرأة المصرية ، بحضور الشيخ محمد شريف ناصف ، ومصطفى عمارة ، والكاتب الصحفي زين العابدين رشدي ، وإيمان فهمي سلطان ، وعبير رجب ، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية والفرنواني وعدد كبير من الأمهات المثاليات وأسرهم وأهالي شبرا الخيمة

بدأ الاحتفال بكلمة ترحيب من يحيى عبد الحميد سيف ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية والفرنواني بالنائب مجاهد نصار والحضور، مؤكداً أن النائب مجاهد نصار، والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية هما أكبر داعم مستمر لكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والدينية والثقافية بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني منذ زمن طويل ، مقدماً الشكر والتقدير للنائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على رعاية الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات بمنطقة الشرقاوية والفرنواني الذي يقيمه المركز سنوياً.



أعرب النائب مجاهد نصار - خلال كلمته- عن امتنانه بوجوده بين نماذج نسائية ملهمة ، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان ، مقدماً التحية والشكر إلى يحيى عبد الحميد سيف ، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقاوية والفرنواني ، على إقامة هذه الاحتفالية ومشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم وتوزيع الهدايا عليهم وتكريمهم لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوسهم مؤكداً أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، موجهاً تحية إجلال و عرفان لكل الأمهات المكرمات في الاحتفال تقديراً واعترافا بالفضل وإعلاء العطاء والجهد المبذول في تربية أبنائهن.

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