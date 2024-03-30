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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يطرح روبوت الدردشة Grok لهؤلاء المستخدمين.. وإيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بمواصفات فائقة.. سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها الشبابية Galaxy M15 في الأسواق العالمية 

 

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها المميز Galaxy M15 في أول سوق عالمية له خلال أيام قليلة، حيث كانت الشركة قد كشفت عنه في بداية شهر مارس الجاري.

 

مايكروسوفت تعلن عن تقنية تحمي المستخدمين من الهجمات الخبيثة للذكاء الاصطناعي 

 

كشفت شركة مايكروسوفت عن تقنية لمنع المستخدمين من خداع روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة.


إيلون ماسك يطرح روبوت الدردشة Grok لمشتركي منصة X 

 

أتاح الملياردير إيلون ماسك، روبوت الدردشة الآلي Grok الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لعدد أكبر من الأشخاص الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا لمنصة X المملوكة له.


أبل تتكبد خسائر بالغة في الربع الأول بسبب مبيعات آيفون 

 

تراجعت شركة "Apple" تراجعًا كبيرًا في الربع الأول بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على آيفون في عدد من الأسواق وعلى رأسها السوق الصينية.  

 

إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

 

أعلنت شركة هواوي الصينية عن أرباح صافية بلغت حوالي 13.9 مليار يوان أي حوالي 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام المنصرم 2023، حيث جاءت الإيرادات أعلى بنسبة 65% من الرقم المعلن عنه في العام السابق.

 

أمازون تنفق 2.75 مليار دولار على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

 

قالت شركة أمازون إنها ستنفق 2.75 مليار دولار أخرى لدعم شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنافسها في سباق التسلح التكنولوجي الجديد.

 

 

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