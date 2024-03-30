أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يطرح روبوت الدردشة Grok لهؤلاء المستخدمين.. وإيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها المميز Galaxy M15 في أول سوق عالمية له خلال أيام قليلة، حيث كانت الشركة قد كشفت عنه في بداية شهر مارس الجاري.

كشفت شركة مايكروسوفت عن تقنية لمنع المستخدمين من خداع روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة.

أتاح الملياردير إيلون ماسك، روبوت الدردشة الآلي Grok الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لعدد أكبر من الأشخاص الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا لمنصة X المملوكة له.

تراجعت شركة "Apple" تراجعًا كبيرًا في الربع الأول بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على آيفون في عدد من الأسواق وعلى رأسها السوق الصينية.

أعلنت شركة هواوي الصينية عن أرباح صافية بلغت حوالي 13.9 مليار يوان أي حوالي 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام المنصرم 2023، حيث جاءت الإيرادات أعلى بنسبة 65% من الرقم المعلن عنه في العام السابق.

قالت شركة أمازون إنها ستنفق 2.75 مليار دولار أخرى لدعم شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنافسها في سباق التسلح التكنولوجي الجديد.