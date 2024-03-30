الخزانة الأمريكية: العقوبات ضد المستوطنين لا تشمل الاحتياجات الأساسية

أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية إسرائيل بأن العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين لا تشمل استخدام حساباتهم المصرفية في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء الغذاء والدواء، حسبما نقل موقع "والا" الإسرائيلي.

ونفى مسؤولون أمريكيون ما ذكره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تخفيف العقوبات، بعد تهديده بقطع اتصال البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن أوضحت خلال اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وأميركيين، الأسبوع الماضي، أنه على غرار العقوبات المفروضة في أماكن أخرى مثل إيران أو روسيا، فإن الهدف ليس منع الناس من استخدام حساباتهم المصرفية المحلية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والإنسانية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإسرائيليين طلبوا الحصول على هذه التوضيحات مكتوبة، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت رسالة توضح بالتفصيل المجالات المسموح باستخدامها في الحسابات المصرفية لهؤلاء المستوطنين.

ويشمل ذلك شراء الغذاء والدواء والعلاج والتأمين الطبي ودفع الكهرباء والمياه وفواتير الهاتف وترتيبات الجنازة ودفع الضرائب أو شراء إمدادات غذائية للحيوانات.

