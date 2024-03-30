جامعة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- جيكجي 2024

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن فتح الباب التقدم لجائزة اليونسكو / جيكجي لذاكرة العالم والتى تُعدّ من الجوائز العالمية التي تُعنى بحفظ التراث الوثائقي، و تُمنح هذه الجائزة كل عامين للأفراد أو للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مساهمات استثنائية في حفظ التراث الوثائقي وإمكانية الوصول إليه.

وقد تأسست جائزة اليونسكو / جيكجي لذاكرة العالم عام 2004، وذلك تخليدًا لذكرى نقش كتاب جيكجي، الذي يُعتبر أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية، وتُقدر قيمتها بمبلغ 30 ألف دولار أمريكى.

وتهدف الجائزة إلى:

- تعزيز برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته اليونسكو عام 1992.

- تكريم المؤسسات والأفراد الذين قدموا مساهمات استثنائية في حفظ التراث الوثائقي.

- تشجيع الجهود المبذولة لحفظ التراث الوثائقي وإتاحته للجمهور.

يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاث مرشحين)، بحيث يكون مُتضمنًا مُلخصًا ووصفًا لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخصًا للعمل أو نتائج المُصنف، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكُبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المُقدم فيها عرض وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.

ترسل ملفات الترشيح مباشرة إلي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو-الكسو-ايسيسكو) في موعد غايته 25 أبريل 2024 ، وذلك حتي يتسني للجنة الوطنية عرض الترشيحات علي اللجنة الفنية المعنية وإرسال الترشيحات للمنظمة قبل 30 أبريل 2024 .

للمزيد من المعلومات:

يرجى زيارة موقع جائزة اليونسكو / جيكجي لذاكرة العالم.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378423_ara

يمكن تحميل كتيب الجائزة من الرابط المرفق.

https://drive.google.com/file/d/1HwC6w3SYRWvnWYZap-ov3wRV99RE8gQO/view?usp=sharing

يتشرف مكتب الجوائز بالجامعة تقديم الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز.

https://www.asu.edu.eg/ar/7564/news/