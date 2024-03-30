ابراهيم نزل يستحمي في النيل واختفى وأسرته تنتظره على الشط بالمنوفية |فيديو وصور

اطلع يا ابني .. اطلع يا إبراهيم .. هكذا ناشدت الأم ابنها الغريق لتخرج جثمانه من مياه نهر النيل بعد اختفاءها في ثاني أيام البحث عنه ومحاولات مكثفة من الإنقاذ النهري لإيجاد الجثمان.

ابراهيم طالب في الـ12 من عمره نزل للاستحمام مع أصدقائه في مياه النيل فرع دمياط المار أمام قرية كفر الفرعونية بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

خلع ملابسه وتركها على الشاطئ ونزل مع أصدقاءه ولكن كان التيار سريع فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة حيث فوجئت أسرته بخبر غرقه وسط حالة من الذهول والصدمة.

هرولت الام والاب وعدد من أقاربهم إلى شاطئ النيل ونزلت قوارب الأهالي مع قوات الإنقاذ للبحث عن الجثمان الغارق ولكن سرعة التيار مع عمق المياه أعاقت الحصول علي الجثمان واستخراجه لليوم الثاني على التوالي.

اطلع يا ابني .. هكذا جلست الأم ترتدي الأسود علي شاطئ النيل تنتظر جثمان نجلها الغريق إبراهيم وسط حضور أقاربه أيضا.

واصلت قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثمان منذ طلوع الشمس وحتي اختفائها ولكن دون نتيجة.

وكان اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز أشمون بغرق طفل في فرع النيل المار من أمام قرية كفر الفرعونية.

وانتقلت علي الفور قوات الشرطة والإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان حيث كثفت من عملها من خلال منقذين ولانشات سريعة للبحث عن الجثمان.