إبراهيم نزل يستحمي في النيل ما طلعش.. مأساة عائلية بدمياط

سيدات يتشحن بالسواد حزنا علي غرق طفل في مياه فرع النيل فرع دمياط نزل للاستحمام في المياه فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة وتستمر قوات الإنقاذ في البحث عنه.

ابراهيم طفل في الـ 12 من عمره من قرية كفر الفرعونية بمركز اشمون في محافظة المنوفية، نزل للاستحمام مع أصدقاءه في مياه النيل دون علم أسرته وكعادة الاطفال في القري المطلة علي نهر النيل فرع دمياط.

نزل ولم يعد .. ابراهيم ترك ملابسه علي شط النيل ونزل للاستحمام في مياه النيل ولكن مع شدة التيار جرفه التيار لعدم اجادته السباحة فغرق في مياه النيل.

علمت أسرته بغرق الطفل فتجمعت الأسرة علي شاطئ النيل ونزل الأهالي بقواربهم الصغيرة للبحث عنه مع جهود مكثفة للإنقاذ النهري وقوات الشرطة لانتشال الطفل ولكن مع شدة التيار وعمق المنطقة تجد القوات صعوبة في انتشال الجثمان.

لليوم الثاني علي التوالي تتواجد قوات الإنقاذ النهري ويتجمع الاهالي املا في انتشال الجثمان الغارق وسط دعوات من الجميع بظهور الجثمان.

وكان اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز أشمون بغرق طفل في فرع النيل المار من أمام قرية كفر الفرعونية.