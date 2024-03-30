19 أبريل.. عرض الهروب إلى برلين ضمن مهرجان هوليوود للفيلم العربي

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، عرض الفيلم الروائي المصري "الهروب إلى برلين" للمخرجة سلمى الحصري، ضمن برنامج الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة من المهرجان، المقرر إقامته، خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل.



وذكرت إدارة المهرجان، على الموقع الرسمي، أن فيلم "الهروب إلى برلين" سيتم عرضه يوم 19 أبريل المقبل في "سينما لوك" بجلندال بكاليفورنيا، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من المهرجان، والفيلم تدور أحداثه حول "شهد" التي تقرر السفر للخارج بعد وفاة والدتها، وأثناء حزم أمتعتها، تصادف صورا وتسجيلات قديمة تتضمن ذكريات لها مع والدتها.



وأعلنت إدارة المهرجان منذ أيام تكريم النجمة إلهام شاهين بجائزة "عزيزة أمير" ضمن الدورة الثالثة للمهرجان، وذلك تقديرا لإسهاماتها السينمائية الكبيرة خلال مشوارها الفني، وبمناسبة تكريمها سيتم عرض فيلمها "خلطة فوزية" في الليلة الختامية من المهرجان يوم 21 أبريل المقبل