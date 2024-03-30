عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

19 أبريل.. عرض الهروب إلى برلين ضمن مهرجان هوليوود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، عرض الفيلم الروائي المصري "الهروب إلى برلين" للمخرجة سلمى الحصري، ضمن برنامج الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة من المهرجان، المقرر إقامته، خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل.


وذكرت إدارة المهرجان، على الموقع الرسمي، أن فيلم "الهروب إلى برلين" سيتم عرضه يوم 19 أبريل المقبل في "سينما لوك" بجلندال بكاليفورنيا، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من المهرجان، والفيلم تدور أحداثه حول "شهد" التي تقرر السفر للخارج بعد وفاة والدتها، وأثناء حزم أمتعتها، تصادف صورا وتسجيلات قديمة تتضمن ذكريات لها مع والدتها.


وأعلنت إدارة المهرجان منذ أيام تكريم النجمة إلهام شاهين بجائزة "عزيزة أمير" ضمن الدورة الثالثة للمهرجان، وذلك تقديرا لإسهاماتها السينمائية الكبيرة خلال مشوارها الفني، وبمناسبة تكريمها سيتم عرض فيلمها "خلطة فوزية" في الليلة الختامية من المهرجان يوم 21 أبريل المقبل

لهروب إلى برلين مهرجان هوليوود للفيلم العربي إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

ترشيحاتنا

أشغال شقة ونعمة والعتاولة يتصدرون .. 10 أعمال الأعلي مشاهدة في مصر

صندوق النقد الدولي: تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الكومي: لا يوجد خلافات بين محمد صلاح وحسام حسن..وقادرين على تنظيم المحافل الدولية

إيقاف كافة الخدمات.. رسالة من الداخلية للأجانب المتواجدين فى مصر

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

19 أبريل.. عرض الهروب إلى برلين ضمن مهرجان هوليوود للفيلم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

الانخفاضات تتوالى.. منتصر زيتون يكشف عن أفضل موعد لشراء سيارة

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ