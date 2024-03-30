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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 99 دولارا.. أسعار تذاكر حفل نوال الكويتية في عيد الفطر

نوال الكويتية
نوال الكويتية

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال الكويتية، تذاكر الحفل للجمهور، للحجز الإلكتروني للجمهور، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل نوال الكويتية، بين الفئات السعرية التالية: (99.18 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 240.87 دولار أمريكي، 467.57 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي). 

وتقيم نوال الكويتية حفلا غنائيا ساهرا على مسرح دبي أوبرا، يوم 10 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

 

أحدث أعمال نوال الكويتية 

من جهة أخرى، نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

ألبوم نوال الكويتية 

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الذي يحمل اسم “الأرض"، يوم السبت 30 سبتمبر 2023. 

ويتكون ألبوم “الأرض” لـ نوال الكويتية، من 15 أغنية، هي على النحو التالي: 

  1. سؤال واحد، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: إسماعيل تونش بلاك ومحمد خان.
  2. كل البشر، من كلمات: العاني، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: قوقسل.
  3. زينة أيامي، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  4. إن حكوا، من كلمات: العاني، ألـحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  5. قلب ناسيني، من كلمات: حسين اليامى، ألحان: ياسر بوعلي،  توزيع موسيقي: خالد عز.
  6. المسباح، من كلمات: أماني الرويلي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: أسامة الهندي.
  7. ياربنا، من كلمات كلمات: واحد، ألحان: مشعل العروج،  توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  8. على وين، من كلمات: فهد المساعد، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع موسيقي: زيد نديم.
  9. على مهلك، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: جمانه جمال، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  10. الهقوى، من كلمات: مشرف العتابى، ألحان: حامد هاشم، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  11. القصايد، من كلمات: وارفه، ألحان: يزيد الخالد، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  12. يكفي، من كلمات: محمود العبدالله، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي: بدر كرم.
  13. آسف، من كلمات: سعود بن عبدالله، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: بشار سلطان.
  14. اطلع من خيالي، من كلمات: خالد المريخي، ألحان: بديع مسعود، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  15. لا تغمض، من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

 

نوال الكويتية - زينة أيامي

في 8 سبتمبر، طرحت أولى أغاني ألبوم الفنانة نوال الكويتية، التي تحمل اسم “زينة أيامي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى. 

وتعد أغنية “زينة أيامي” لـ نوال الكويتية، هي أولى أغاني ألبومها الجديد، الأرض، الذي يتم طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة. 

أغنية زينة أيامي، لـ نوال الكويتية، كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري اليتيم، إيقاع: هاني خريجه فرقة. 

 

أغاني نوال الكويتية 

وكانت الفنانة نوال الكويتية، طرحت أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها، والذى يحمل اسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ما تسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

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