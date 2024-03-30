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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى مشاجرة بشبرا الخيمة

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفي بطلق نارى.


كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين، طرف أول المتهم ويدعى "كريم" وشهرته "معزة"، سائق، وطرف ثانى المجنى عليه سائق،  تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى الي وفاة المجنى عليه في الحال متأثرا بإصابته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة جهات التحقيق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية الكشف الطبي

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