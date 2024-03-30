«مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يعلن عن 5 رحلات عمرة للأمهات المثاليات بالمحافظة

أعلن عماد سيف الدين، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، عن أسماء الفائزات برحلات العمرة المقدمة من أمانة حزب "مستقبل وطن" بالمحافظة إلى الأمهات المثاليات، وذلك بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب تعزيزًا للمشاركات المجتمعية.

وقال محمد إسماعيل الرشيدي، أمين الإعلام بالمحافظة، إن جوائز رحلات العمرة هي دعوة ربانية، والحزب وسيلة لتنفيذها، مؤكدا أن حزب "مستقبل وطن" يقف دومًا بجوار المواطنين، مشيرًا إلى أن إهداء رحلات العمرة أمر ليس ممارسة سياسية من الحزب، بل هو نابع من صدور أعضاء الحزب وقياداته في إطار الجهود المستمرة التي تتم في دعم المواطنين في مختلف المجالات.

وأوضح أحمد شاهين، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أن الفائزات بالعمرة هن كل من، ابتسام حمدي احمد عبد العزيز، واماني عبد الفتاح الحاج محمد، وسهير محمد عبد الحق السبعي، وفاطمة جاد الرب ياسين باشا، ومريم حسين موسي عامر.