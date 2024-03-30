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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض العثور على جثة سائق أسفل الطريق الدائري ببولاق الدكرور

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان " لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالإتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وربطه وخنقه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على (مفتاح شقة المجنى عليه - هاتفى محمول) والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة (بعض المتعلقات الشخصية - فرد محلى) واستعانا بـ (إحدى الفتيات "صديقة أحدهما") لنقل الجثمان فقاموا بالاتصال بـ (سائق تروسيكل "حسن النية") بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة ، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها.

وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى (أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية) تم ضبطه والسلاح النارى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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