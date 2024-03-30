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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما 29 كيلو حشيش في البحر الأحمر

المتهمان
المتهمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام يرئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما 290 طربة من مخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جراما. 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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