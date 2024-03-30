اليونيفيل : استهداف مراقبينا أمر غير مقبول

أعلنت اليونيفيل إصابة 4 مراقبين جراء انفجار قذيفة في جنوب لبنان.

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة الي لبنان في بيان لها؛ أن العدوان الذي استهداف مراقبيها أمر غير مقبول

وأكدت اليونيفيل أنه تم فتح تحقيقا حول أسباب الانفجار قرب دورية المراقبين جنوبي لبنان.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية أفادت في وقت سابق ان دورية لقوات اليونيفيل حضرت إلى قطمون في رميش حيث أجلت الفريق المستهدف؛ وستصدر قيادة اليونيفيل بياناً بعد قليل للتعليق على الحادثة.

ومن جانبه؛ نفي المتحدّث باسم جيش العدو الإسرائيلي استهداف أي سيارة تابعة لقوات «اليونيفيل» في منطقة رميش

وكانت الصحيفة ذاتها؛ كشفت جنسية مصابي قوات اليونيفيل التي تم استهدافها من قبل غارة إسرائيلية في بلدة رميش اللبنانية حيث اصيب ثلاثة ضباط نروجي - وهو بحال خطرة - ، واخر أسترالي والثالث تشيلي إضافة إلى مترجم لبناني.

فيما افادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من جنود اليونيفيل جراء غارة معادية على آلية عسكرية للهيئة الأممية قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط.

وفي وقت سابق؛ أطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال صاروخا على آلية لقوات اليونيفيل الدولية في أطراف بلدة رميش جنوبي لبنان، حيث ترددت أنباء عن وقوع إصابات..



وكان حزب الله أعلن استهداف تحرّك لجنود ‌‏العدو وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه فجر اليوم بالأسلحة الصاروخية ووقوع إصابات مؤكدة. ‏

فيما دوت صفارات الإنذار دوت في مناطق بتست وشلومي في الجليل الأعلى عند الحدود مع ‎لبنان.

جاء ذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" انه تم إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.



وفي وقت سابق اعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت- بقذائف المدفعية- تجمعا لجنود الاحتلال في قلعة هونين بالجليل الأعلى.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق انه تم إستهداف مقر قيادة فرقة الجليل 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخي "بركان"

وكان حزب الله اللبناني في بيان مقتضب له أعلن استشهاد ثلاثة من مقاتله خلال عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الإسلامية اللبنانية " حزب الله" في وقت سابق اعلنت قصف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف عناصر المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني مستوطنتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فأن ذلك يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق بأنه تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ أُطلقت من لبنان.

وبالامس استهدف حزب الله ثكنة يردن في ‎الجولان السوري المحتل"مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌إعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.