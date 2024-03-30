مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص وتصادم ملاكي بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد في انقلاب ميكروباص وتصادمه بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسماعلية أمام شبكة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة فيما تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي جامعة العاشر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا من مستشفي جامعة العاشر من رمضان يفيد إستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما تم إستقبال جثتين وتم التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص وتصادمه بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسماعلية أمام شبكة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة فيما تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي جامعة العاشر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.