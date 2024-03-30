مصرع طالب في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بالشرقية

لقي طالب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل بقرية انشاص الرمل وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال "عمر م ف" 15 سنة مقيم انشاص الرمل دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل بقرية انشاص الرمل وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.