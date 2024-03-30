الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام ليلة القدر.. تبدأ من مغرب اليوم

الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان مع مغرب اليوم السبت 20 رمضان تبدأ العشر الأواخر من رمضان ويبدأ معها أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان التي تبدأ من مغرب اليوم السبت 30 مارس 20 رمضان حتى فجر الأحد 31 مارس 21 رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن الليالي الوترية فى العشر الاواخر من رمضان حتى يلتمسوا فيها ليلة القدر.

يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن الليالي الوترية وعن العشر الأواخر من رمضان لعلهم يصادفون ليلة القدر، وذلك لعظم شأن هذه الأيام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فعلينا نستغل فرصة هذه الأيام فأوشك رمضان على الانتهاء فعلينا إن كان مقصرين أن نحسن من انفسنا ونكثر من الطاعات والعبادات حتى نخرج من رمضان مغفوري الذنب ومجبوري الخاطر معتوقين من النار .

كشفت دار الإفتاء عن الليالي الوترية لشهر رمضان 2024، والتي يتحرى فيها ليلة القدر وهي:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر التي ذهب العلماء إلى حلولها في العشر الأواخر من رمضان 2024، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

أعمال الليالي الوترية

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.