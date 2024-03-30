عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام ليلة القدر.. تبدأ من مغرب اليوم

صدى البلد

الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان مع مغرب اليوم السبت 20 رمضان تبدأ العشر الأواخر من رمضان ويبدأ معها أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان التي تبدأ من مغرب اليوم السبت 30 مارس 20 رمضان حتى فجر الأحد 31 مارس 21 رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن الليالي الوترية فى العشر الاواخر من رمضان حتى يلتمسوا فيها ليلة القدر. 

الليالي الوترية 

يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن الليالي الوترية وعن العشر الأواخر من رمضان لعلهم يصادفون ليلة القدر، وذلك لعظم شأن هذه الأيام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فعلينا نستغل فرصة هذه الأيام فأوشك رمضان على الانتهاء فعلينا إن كان مقصرين أن نحسن من انفسنا ونكثر من الطاعات والعبادات حتى نخرج من رمضان مغفوري الذنب ومجبوري الخاطر معتوقين من النار .

الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان

كشفت دار الإفتاء عن الليالي الوترية لشهر رمضان 2024، والتي يتحرى فيها ليلة القدر وهي:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس  الميلادي و20 رمضان  وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ،  وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا  و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3  إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق  5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. 7 كلمات لا تفارق لسانك حتى آخر ساعة

صلاة التهجد.. متى تبدأ وعدد ركعاتها والفرق بينها وبين التراويح؟

تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

دعاء ليلة القدر 

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر التي ذهب العلماء إلى حلولها في العشر الأواخر من رمضان 2024، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون

صلاة ليلة القدر.. اغتنمها في العشر الأواخر من رمضان وسترى العجب بحياتك

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر منها النبي إياك أن تفعلها بالتراويح

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

أعمال الليالي الوترية

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.
٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.
٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.
٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.
٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه. 
٧- التهجد في الليل ولو بركعتين. 
٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .
٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.
١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

أعمال الليالي الوترية الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان الليالي الوترية دعاء ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تحسن حالته داخل المستشفى.. شاهد

51 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تنقلب على نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة حانين جنوبي لبنان

نصف مليار جنيه.. إحالة رجال أعمال للمحاكمة بتهمة النصب على وزارة الزراعة.. خاص

طفلة تسأل علي جمعة :«إزاى فيه ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين»

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان حتمية وقف إطلاق النار في غزة

الشمس لها عقل مثل الإنسان.. نظرية تثير الجدل قبل الكسوف| ما حقيقتها ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

فساتين وقفاطين.. ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

فيديو

أنا اللي كنت غلطان.. محمود الحديني يكشف عن قرار ندم عليه بحياته

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ