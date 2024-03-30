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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

غزة
غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، انطلاق صفارات الإنذار في شمال البلاد وسط مخاوف من تسلل طائرات مسيرة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة حانين جنوبي البلاد.


كما استهدفت قوات الاحتلال ، القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) حيث أن هناك ثلاثة مراقبين ومترجماً تابعين للأمم المتحدة أصيبوا اليوم السبت، عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم بينما كانوا في دورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.

وأضافت أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار.

وقالت "اليونيفيل" في بيان إن استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول، وفق رويترز.

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