إصابة 16 شخصا فى تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالوادي الجديد

أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية ناصر الثورة فى محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كاور على طريق الخارجة باريس، مما أسفر عن إصابة 16 شخص.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.