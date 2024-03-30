برلماني: الصناعة السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التحديات الخارجية

ثمن النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء العديد من الجولات التفقدية للمصانع المصرية، مشيراً إلى أن تلك الزيارات تعكس مدى حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين والسماع إلى مقترحاتهم، كما تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال بمساندة الدولة المستمرة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.

وأشار محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة هي السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على الصمود أمام التحديات والاضطرابات الخارجية، منوها أن تحقيق طفرة في النمو الصناعي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون معا لحل أي مشكلات طارئة قد تعطل عجلة الإنتاج.

وأضاف أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات للقطاع الصناعي، منها الرخصة الذهبية التي تمنح للمستثمر موافقة شاملة وواحدة لتنفيذ المشروع، ما أسفر عن دخول العديد من الاستثمارات الجديدة التي تستهدف تغطية الطلب المحلي مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق المجاورة حيث تحظى مصر بتنافسية عالية نتيجة حزمة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتج المصري اختراق العديد من الأسواق الخارجية دون جمارك.

وشدد النائب محمد السلاب على ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بأسعار مدعومة، وتشجيع نظام المطور الصناعي العام لمساندة جهود الحكومة في توفير مساحات أكبر من الأراضي الصناعية المرفقة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء الترفيق.

ودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة إصدار مبادرة تمويلية جديدة للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة، لاسيما مع وصول معدلات الفائدة البنكية لمستويات يصعب على المُصنعين التعامل بها، مؤكدا أن توفير تلك المبادرة سيحفز على الاستثمار وإجراء توسعات جديدة بالمصانع ما ينعكس مباشرة على أرقام الصادرات.