محافظ الغربية يفاجئ مركز الرعاية الصحية الأولية بخرسيت والجمعية الزراعية بمحلة مرحوم

رحمي يحيل ٢٠ موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية بخرسيت لعدم التزامهم بمواعيد العمل المحددة

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية خرسيت و الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة .

واحال المحافظ خلال جولته التفقدية ٢٠ موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية بخرسيت لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجهه بمتابعة الانضباط الاداري وتوفير المستلزمات الازمة واستجاب المحافظ لطلب طفل بالكشف على اسنانه.



وشدد رحمي خلال تفقدة الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم على متابعة الصيانة الدورية في مخازن الجمعية.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على كافة المنشات المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.