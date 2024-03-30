كان هيحصل تسمم بالدم.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ فريدة سيف النصر

كتبت الفنانة فريدة سيف النصر، منشورا مطولا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه تطورات حالتها الصحية.

وقالت فريدة سيف النصر، في منشوره: «حبيت أقول اني لما تعبت اوي من شهر ..ودلوقتي في مرحلة شفاء تام بإذن الشافي المعافي.. للنهارده الكل حواليا وبيسأل كل الزملاء من صغير لكبير.. كل نساء وفتيات وشباب ورجال العتاوله. بس أكترهم زينه اللي بتنزل بنفسها وتصر يوميا تطلعني عندها ونتسحر سوا ونشوف بعض باسم والسقا القمر وسؤال مؤمن نور المحترم».

وتابعت فريدة سيف النصر: «والحقيقه زينه هي واختها ياسمين اختراع انساني جميل برغم في ناس توقعت يكونوا اكتر منها في السؤال..بس الحمدلله».

وأضافت فريدة سيف النصر : «اللي ماحدش مقدره اني كان بسبب رجلي هيحصل تسمم بالدم والتهاب خلايا يدخل على حمرة وحميات وبلاوي مش هذكرها لأنها اتلحقت و خلاص رب العالمين دافع عني وبيد الرحمن كله توقف عن الانتشار والأذي.. مش باقول لكم قولوا. الله الله الله . شكرا لله ثم الجميع».

منشور فريدة سيف النصر

وعكة فريدة سيف النصر

وكانت تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مفاجئة دخلت على اثرها المستشفى فى لبنان.

ونشرت فريدة سيف النصر صورة من داخل غرفتها فى المستشفى علقت عليها: "غرفتي فى مستشفى الزه في لبنان ، الحمد والشكر لله ، لا تقلقوا عمر الشقى بقى.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.