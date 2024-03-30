إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالقليوبية

شهد طريق كفر شكر بالقليوبية أسفل الطريق الإقليمي تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى اتجاه بنها، وهو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى اسفل الطريق الاقليمى اتجاه بنها ووجود مصابين.

وانتقل رجال المرور بقيادة المقدم مصطفي عطية رئيس عمليات المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى اثر السير عكس الاتجاه امام كارتة وطنية اسفل الطريق الاقليمي اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.