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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

جدول امتحانات الترم
جدول امتحانات الترم الثاني 2024

يبحث طلاب المدارس وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في مايو القادم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وبالفعل بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، في إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية 

و وفقا لما تم إعلانه في بعض مديريات التربية والتعليم وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم بالغربية ، بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، فمن المقرر أن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، راعت مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد اي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و 7 مايو القادم .

هل تتولى وزارة التربية والتعليم إعتماد وإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ؟

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيامها بتحمل مسئولية إعتماد وإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، تتولى إعداده وإعلانه مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، مع الإلتزام بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، أن تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والإعدادية يوم 8 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024  التحريرية نظرا لإعفاءهم منها بحق القانون ، حيث لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني  لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

ووفقا لما أعلنته رسمياً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يأتي  اعفاء طلاب  الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من عقد امتحانات الترم الثاني 2024 في إطار إعفاءهم من آداء أي امتحانات رسمية ، وذلك وفقًا لفلسفة نظام التعليم الجديد، و استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 جدول امتحانات الترم الثاني امتحانات الترم الثاني 2024 الترم الثاني 2024 الترم الثاني امتحانات

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جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

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