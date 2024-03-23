التعليم تعقد امتحانات تجريبية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتدريبهم على الاختبارات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الثالث الثانوي الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية اليوم بشكل هادئ دون أي مشكلات .

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية والتميز الأكاديمي للطلاب، حيث يهدف عقد الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الثالث الثانوي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى عمل محاكاة كاملة لـ امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 ، مما يتيح للطلاب التعرف على طبيعة الامتحانات والاستعداد لها، كما تتيح دراسة النتائج بدقة ووضع برنامج علاجي فعّال مُخصص لكل طالب لمعالجة نقاط الضعف وتحسين مستواه لضمان تفوقه.

ومن جانبه أكد قسم التقييم والامتحانات بإدارة وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على أهمية هذه الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الثالث الثانوي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، كونها تمثل فرصة ثمينة للطلاب لتقييم مستوياتهم والاستعداد بشكل أفضل للامتحانات النهائية.

مدراس التكنولوجيا التطبيقية

يذكر أن مدراس التكنولوجيا التطبيقية هي مدراس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستهدف ضم الطلبة المتميزين من خريجي الشهادة الإعدادية بعد إجراء امتحانات تحريرية ومقابلات شخصية لهم ، وتعتمد على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريبات العملية.

و في عام ٢٠١٨ بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ١٦ مدرسة ، ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.