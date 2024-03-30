أنوثة راقية | زوجة نجم الزمالك تسحر القلوب بإطلالة لافتة

خطفت المذيعة حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، أنظار متابعيها فى أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والأنوثة في آن واحد .

وظهرت حنين بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب فضفاض، أما من الناحية الجمالية؛ اعتمدت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة، واللون الأحمر في الشفاه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.