عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تنقذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة قبالة الصومال

الهند تنقذ سفينة
الهند تنقذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة قبالة الصومال

قالت البحرية الهندية إنها حررت طاقم سفينة صيد إيرانية مكون من 23 فردا، بعد أن استولى عليها قراصنة مسلحون قبالة الصومال.
وكانت السفينة 'الكمبر 786' جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية، في بحر العرب، في 28 مارس/آذار، عندما ورد أن تسعة قراصنة صعدوا عليها، وفقاً لبيان بحري يوم الجمعة.
وقال البيان إن سفينتي البحرية INS Sumedha و INS Trishul اعترضتا السفينة، مما أدى إلى 'أكثر من 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية القسرية المكثفة' مما أجبر القراصنة على الاستسلام.

وقالت البحرية في بيان منفصل يوم السبت إنه تم إحضار القراصنة التسعة إلى الهند بموجب القانون المحلي لمكافحة القرصنة في أعالي البحار
وقال البيان إن طاقم سفينة الصيد المكون من 23 مواطنا باكستانيا بخير وخضعوا لفحوصات طبية قبل السماح لهم بمواصلة أنشطة الصيد.
عادت حوادث القرصنة شرق البحر الأحمر إلى الظهور للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ومن خلال استغلال تركيز القوات الغربية على حماية السفن من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، نفذ القراصنة أو حاولوا أكثر من 20 عملية اختطاف منذ نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتفاقم أزمة الشحن العالمي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 16 شخصا بتهمة التحريض في القدس

سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة تغادر ميناء قبرص

إسرائيل تزعم التحقيق في مقـ.تل طفل خلال غارة بالضفة الغربية

الصحة العالمية: 9000 مريض عالق في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل للخارج

نيويورك تايمز: ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تنقلب على نتنياهو

يعيشون على التبرعات وتنفق عليهم زوجاتهم.. من هم يهود «الحريديم» في إسرائيل؟

جارديان: أزمة الحريديم تهدد نتنياهو.. وحزب شاس: تنمر على طلاب التوراة

تقارير: وزراء الليكود يطالبون بالمرونة في صفقة التبادل.. ونتنياهو وجالانت يرفضان

ترشيحاتنا

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

جواز سفر فرنسي مزور و6مسدسات و200 رصاصة.. تفاصيل جديدة عن اعتقال إسرائيلي بماليزيا

متى تبدأ صلاة التهجد؟ اعرف كل أحكامها في دقيقة

وزارة الرياضة تبرر سبب نشر صور أحمد رفعت رفع لاعب فيوتشر

تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي

وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

طريقة عمل مهلبية بالرمان| بأسهل الخطوات

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ