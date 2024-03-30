الهند تنقذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة قبالة الصومال

قالت البحرية الهندية إنها حررت طاقم سفينة صيد إيرانية مكون من 23 فردا، بعد أن استولى عليها قراصنة مسلحون قبالة الصومال.

وكانت السفينة 'الكمبر 786' جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية، في بحر العرب، في 28 مارس/آذار، عندما ورد أن تسعة قراصنة صعدوا عليها، وفقاً لبيان بحري يوم الجمعة.

وقال البيان إن سفينتي البحرية INS Sumedha و INS Trishul اعترضتا السفينة، مما أدى إلى 'أكثر من 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية القسرية المكثفة' مما أجبر القراصنة على الاستسلام.

وقالت البحرية في بيان منفصل يوم السبت إنه تم إحضار القراصنة التسعة إلى الهند بموجب القانون المحلي لمكافحة القرصنة في أعالي البحار

وقال البيان إن طاقم سفينة الصيد المكون من 23 مواطنا باكستانيا بخير وخضعوا لفحوصات طبية قبل السماح لهم بمواصلة أنشطة الصيد.

عادت حوادث القرصنة شرق البحر الأحمر إلى الظهور للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ومن خلال استغلال تركيز القوات الغربية على حماية السفن من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، نفذ القراصنة أو حاولوا أكثر من 20 عملية اختطاف منذ نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتفاقم أزمة الشحن العالمي.