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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة تغادر ميناء قبرص

صدى البلد

غادرت سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة ميناء في قبرص وشرعت في مهمتها الثانية إلى القطاع.

أبحرت سفينة الإنقاذ 'أوبن آرمز' التي ترفع العلم الإسباني، من ميناء لارنكا القبرصي يوم السبت، وفقًا لأوسكار كامبس، مؤسس منظمة خيرية تمتلك السفينة.

وتقود عملية نقل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر منظمة المطبخ المركزي العالمي، وهي منظمة غير حكومية أطلقت بالفعل شحنة مساعدات من قبرص في وقت سابق من هذا الشهر.

وستشهد الرحلة الثانية لمنظمة 'أوبن آرمز' إلى غزة نقل 'مئات الأطنان من المواد الغذائية' إلى القطاع، بحسب كامبس. السفينة عادة ما تكون سفينة بحث وإنقاذ تستخدمها منظمة Open Arms غير الحكومية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال World Central Kitchen إنه تم تسليم ما يقرب من 200 طن من المساعدات عن طريق السفن في عملية أجريت مع الحكومة الإماراتية ومنظمة Open Arms، بدعم من قبرص.

سفينة الإنقاذ وبن آرمز ميناء لارنكا القبرصي

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