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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تنقلب على نتنياهو

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الضوء على تغير لهجة ألمانيا مع إسرائيل مع استمرار نزيف دماء المدنيين في غزة جراء تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم علي القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وقالت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب، كان المستشار الألماني أولاف شولتز من أوائل القادة الغربيين الذين وصلوا إلى تل أبيب حيث أعلن وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ألمانيا ليس لديها سوى "مكان واحد - وهو إلى جانب إسرائيل".

والآن يبدو هذا المكان محرجاً على نحو متزايد بالنسبة لألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل والدولة التي تصف قيادتها دعم إسرائيل بأنه سبب وطني للوجود، كوسيلة للتكفير عن المحرقة النازية.

في الأسبوع الماضي، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي القاتل على غزة، وقف المستشار الألماني مرة أخرى إلى جانب نتنياهو في تل أبيب، وتحدثت بلهجة مختلفة. وتساءل: "بغض النظر عن مدى أهمية الهدف، فهل يمكن أن يبرر مثل هذه التكاليف الباهظة للغاية؟"

ومع تزايد الغضب الدولي إزاء حصيلة الشهداء التي تجاوزت 32 ألف شهيد، واحتمال المجاعة التي تلوح في الأفق في القطاع، بدأ المسؤولون الألمان يتساءلون عما إذا كان دعم بلادهم قد ذهب إلى أبعد من اللازم.

وقال ثورستن بينر، مدير معهد السياسة العامة العالمية في برلين: “ما تغير بالنسبة لألمانيا هو أنه لا يمكن الدفاع عن هذا الدعم غير المشروط لإسرائيل”. “بالتمسك بدعم نتنياهو، أعطوا انطباعًا خاطئًا بأن ألمانيا قدمت بالفعل تفويضًا مطلقًا لنتنياهو”. 

وأصبح التغيير في الموقف الألماني ملموساً في غضون أسابيع، وفق وصف صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنها سترسل وفداً إلى إسرائيل لأن بلادها، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف، "ملزمة بتذكير جميع الأطراف بواجبهم في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وخلال زيارتها للمنطقة، وهي السادسة لها منذ الهجوم، وصفت السيدة بيربوك أيضًا الوضع في غزة بأنه "جحيم" وأصرت على عدم شن هجوم كبير على رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى المأوى. وقالت: "لا يمكن للناس أن يختفوا في الهواء".

إسرائيل المانيا نتنياهو غزة نيويورك تايمز

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