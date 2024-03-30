رغم تحقيق أهدافها.. الاحتلال الإسرائيلي: العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة لم تنته

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة "لم تنته ولكنها حققت هدفها".

وقال هاليقي "منذ ما يقرب من أسبوعين، كانت العملية ناجحة للغاية، وهذه عملية أقولها لكم، التخطيط لها في الحرب، وتنفيذها في الحرب، وتنفيذها بشكل صحيح في الحرب، هو أمر معقد للغاية".

وأضاف أنه تم قتل قياديين من حماس في منطقة مجمع الشفاء الطبي بغزة، لافتًا إلى العملية العسكرية لم تنته بعد، و"لكنها حققت أهدافها على مستوى عالٍ جدًا ونستمر في القيام بهذه العملية بدقة حتى نعلن أننا انتهينا".